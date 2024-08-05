Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто

Дзюдоисту Елдосу Сметову, ставшему олимпийским чемпионом, вручили ключи от квартиры и автомобиля. Спортсмена торжественно наградили за медаль в присутствии тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с церемонии попали в Сеть.

Елдосу подарили Lexus LX600, пятикомнатную квартиру и денежное вознаграждение в 2,6 миллиона тенге. Тренеру дзюдоиста достались Hyundai Santa Fe и двухкомнатная квартира.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz рассказал, как встречали чемпиона в аэропорту Алматы.

От государства за "золото" Сметов получит 250 000 долларов.