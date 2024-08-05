Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
Сегодня, 21:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
180Фото: акимат Жамбылской области
Дзюдоисту Елдосу Сметову, ставшему олимпийским чемпионом, вручили ключи от квартиры и автомобиля. Спортсмена торжественно наградили за медаль в присутствии тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры с церемонии попали в Сеть.
Елдосу подарили Lexus LX600, пятикомнатную квартиру и денежное вознаграждение в 2,6 миллиона тенге. Тренеру дзюдоиста достались Hyundai Santa Fe и двухкомнатная квартира.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz рассказал, как встречали чемпиона в аэропорту Алматы.
От государства за "золото" Сметов получит 250 000 долларов.
Видео: https://t.me/qumash_kz/
Самое читаемое
- Нурбек Оралбай встретится в финале Олимпиады с боксёром Александром Хижняком
- Олимпиада-2024: Нора Джеруто пробилась в финал по лёгкой атлетике
- Нурбек Оралбай и Нора Джеруто в финале: итоги девятого дня Олимпиады-2024
- Новак Джокович впервые завоевал золотую медаль Олимпиады
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы