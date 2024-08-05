  • 5 Августа, 22:49
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Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто

Сегодня, 21:37
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акимат Жамбылской области Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37
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Фото: акимат Жамбылской области

Дзюдоисту Елдосу Сметову, ставшему олимпийским чемпионом, вручили ключи от квартиры и автомобиля. Спортсмена торжественно наградили за медаль в присутствии тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с церемонии попали в Сеть. 

Елдосу подарили Lexus LX600, пятикомнатную квартиру и денежное вознаграждение в 2,6 миллиона тенге. Тренеру дзюдоиста достались Hyundai Santa Fe и двухкомнатная квартира. 

Ранее корреспондент BaigeNews.kz рассказал, как встречали чемпиона в аэропорту Алматы.

От государства за "золото" Сметов получит 250 000 долларов.

Видео: https://t.me/qumash_kz/

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