  • 15 Января, 16:14
  • BAIGENEWS

Елдоса Сметова признали лучшим дзюдоистом года

В расширенный список были включены семь победителей Олимпийских игр-2024 в Париже.

Сегодня, 16:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
34
Фото: НОК РК

В Национальном Олимпийском комитете РК сообщили, что Международная федерация дзюдо представила шорт-лист премии IJF Judo Awards 2024 в номинации "Лучший дзюдоист года среди мужчин", передаёт BaigeNews.kz.

В расширенный список были включены семь победителей Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Шорт-лист претендентов определялся посредством зрительского голосования на сайте IJF. В итоге из семи номинантов осталось трое: казахстанец Елдос Сметов, Хидаят Гейдаров (Азербайджан) и Лаша Бекаури (Грузия).

Выбирать победителя в данной номинации теперь будет экспертная комиссия IJF.

"Награждение состоится во время проведения турнира серии Grand Slam в Париже (Франция), который пройдет с 1 по 2 февраля", - говорится в сообщении НОК РК. 

Напомним, казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF.

Самое читаемое

Наверх