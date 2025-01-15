В Национальном Олимпийском комитете РК сообщили, что Международная федерация дзюдо представила шорт-лист премии IJF Judo Awards 2024 в номинации "Лучший дзюдоист года среди мужчин", передаёт BaigeNews.kz.

В расширенный список были включены семь победителей Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Шорт-лист претендентов определялся посредством зрительского голосования на сайте IJF. В итоге из семи номинантов осталось трое: казахстанец Елдос Сметов, Хидаят Гейдаров (Азербайджан) и Лаша Бекаури (Грузия).

Выбирать победителя в данной номинации теперь будет экспертная комиссия IJF.

"Награждение состоится во время проведения турнира серии Grand Slam в Париже (Франция), который пройдет с 1 по 2 февраля", - говорится в сообщении НОК РК.

Напомним, казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF.