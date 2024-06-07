Елдос Сметов завоевал право представить Казахстан на Олимпиаде

В Алматы состоялся турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную. Его победителем стал Елдос Сметов, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

В отборе приняли участие три представителя команды Казахстана, выступающих в категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов успешно преодолели квалификационный период и и каждый попал в число потенциальных участников ОИ. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны.

В итоге было принято решение провести мини-турнир. Выиграл его Сметов, одержавший две победы. Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках.

Таким образом, Сметов представит Казахстан на ОИ. Ранее на Играх он был вторым (Рио-2016) и третьим (Токио-2020).