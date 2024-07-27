Елдос Сметов во второй раз в карьере вышел в финал Олимпийских игр
Сегодня, 20:28
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Сегодня, 20:28Сегодня, 20:28
163Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Двукратный призер Олимпийских игр по дзюдо в полуфинале Парижских игр одолел чемпиона мира 2023 года, четырёхкратного чемпиона Европы — испанца Франциско Гарригоса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Елдос победил соперника, занимающего пятое место в мировом рейтинге, в дополнительное время.
В финале Сметов встретится с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, хозяином татами — Лука Мхеидзе.
Напомним, Елдос Сметов — серебряный призёр Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жане́йро и 2020 года в Токио.