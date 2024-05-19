Елдос Сметов в ОАЭ потерпел поражение от россиянина и поборется за "бронзу"

Представитель команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов потерпел поражение в 1/4 финала чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Он проиграл Аюбу Блиеву, выступавшему за Россию. Сметов в итоге должен был биться в утешительном раунде категории до 60 килограммов.

Однако его соперник Ромэйн Пикар из Франции в своём четвертьфинале получил дисквалификацию, что не позволяет ему продолжить выступление на ЧМ.

Таким образом, Сметов выступит в схватке за третье место. Соперник определится после полуфиналов.

В этом же весе выступал казахстанец Нурканат Серикбаев. Однако он проиграл в 1/8 финала.