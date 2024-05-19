Елдос Сметов в ОАЭ одолел соперника из Южной Кореи

Титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов одержал победу во втором раунде чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Он бьется за медаль в весовой категории до 60 килограммов. За выход в 1/8 финала он бился против Вона Джина Ким (Южная Корея).

Встреча завершилась победой Сметова в дополнительное время.

В 1/8 ему будет противостоять бразилец Мишель Аугусто.

Галия Тынбаева (до 48 килограммов) в свою очередь завершила выступление на ЧМ. Она проиграла испанке Лауре Абелинде.