Елдос Сметов в ОАЭ одолел соперника из Южной Кореи
Вчера, 14:48
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Вчера, 14:48Вчера, 14:48
421Фото: НОК РК
Титулованный казахстанский дзюдоист Елдос Сметов одержал победу во втором раунде чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
Он бьется за медаль в весовой категории до 60 килограммов. За выход в 1/8 финала он бился против Вона Джина Ким (Южная Корея).
Встреча завершилась победой Сметова в дополнительное время.
В 1/8 ему будет противостоять бразилец Мишель Аугусто.
Галия Тынбаева (до 48 килограммов) в свою очередь завершила выступление на ЧМ. Она проиграла испанке Лауре Абелинде.