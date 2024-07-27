Елдос Сметов принёс Казахстану первое "золото" Олимпийских игр-2024
Сегодня, 21:35
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Сегодня, 21:35Сегодня, 21:35
237Фото: НОК РК
Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.
Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.
Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 — третьим.
В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
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