Елдос Сметов принёс Казахстану первое "золото" Олимпийских игр-2024

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.

Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 — третьим.

В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.