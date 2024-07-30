Олимпийский чемпион по дзюдо Елдос Сметов обратился к казахстанцам со словами благодарности, передаёт BaigeNews.kz.

"Я – олимпийский чемпион! К моему набору медалей не хватало только этой медали. До этого я дважды видел эту медаль с обеих сторон... И вот теперь "золото" Олимпиады – мо`. Я приехал в Париж, чтобы завоевать только "золото". Моя мечта сбылась... Я счастлив! Я вижу ваши поздравления и теплые слова, которые получаю на протяжении нескольких дней... Большое спасибо! Ваша поддержка, поддержка казахского народа для меня всегда ценная, и в каком бы уголке мира я ни боролся, я это чувствую", – написал Елдос Сметов на своей странице в Instagram.