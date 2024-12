Олимпийский чемпион Елдос Сметов стал кандидатом в номинации "Лучший дзюдоист года среди мужчин" (Male Judoka of the Year), а Галымжан Кырыкбай выдвинут в номинации "Лучший иппон" (Best Ippon), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В номинации "Лучший дзюдоист года среди мужчин" представлены семь победителей Олимпийских игр в Париже, а в категории "Лучший иппон" были отобраны лучшие техники 20 дзюдоистов.

Премия IJF Judo Awards 2024 включает восемь категорий, в которых выдвинуты 63 кандидата. Процесс выбора победителей состоит из двух этапов. Первый - онлайн-голосование, второй - выбор победителей из шорт-листа Комитетом IJF Judo Awards.

Голосование будет проходить с 10 декабря по 10 января. Каждый участник может отдать один голос в каждой номинации. Голоса считаются окончательными после отправки и не могут быть изменены. Награды будут вручены на церемонии Judo Awards 2024, которая пройдет в прямом эфире на турнире Paris Grand Slam 2025.