Елдос лучший: Геннадий Головкин отреагировал на первое "золото" Казахстана в Париже

Бывший чемпион мира в средней весовой категории и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин опубликовал в социальных сетях видео, где радуется победе соотечественника на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

На видео Геннаий Головкин, министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев и другие коллеги обнимают чемпиона и позируют для фото с обладателем первой для Казахстана золотой медали на Олимпиаде-2024 — дзюдоистом Елдосом Сметовым.

"Елдос — лучший!", — крикнул на эмоциях GGG.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале бронзового призёра Токио-2020 француза Лука Мхеидзе. С победой казахстанца поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

Нужно отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио в 2016 году он был вторым, а в Токио в 2020 — третьим.

В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.