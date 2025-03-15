Казахстанка Ельдана Талипова вышла в финал чемпионата мира по боксу в сербской Нише, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта МТС РК.

Спортсменка поборется за золотую медаль в весовой категории свыше 81 килограмма.

В полуфинале Талипова оказалась сильнее Дарьи Сазоновой из Молдовы.

Таким образом, в финале ЧМ выступят пять казахстанок. Ранее полуфинальные бои выиграли Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкибекова (до 50 кг), Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг).

Финалы состоятся 16 марта.