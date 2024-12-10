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Ельдана Талипова и Гульсая Ержан стали чемпионками Азии по боксу

В копилке сборной 10 медалей.

Сегодня, 16:08
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Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Представительницы женской команды Казахстана по боксу завоевали пять золотых медалей на чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со  ссылкой на Olympic.kz.

Гульсая Ержан принесла Казахстану четвертое "золото". Она уверенно выиграла финал в весовой категории до 81 килограмма. В решающем поединке казахстанка оказалась сильнее Карине Айрапетян из Украины.

Последней на ринг вышла Ельдана Талипова (в категории выше 81 килограмма). Ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана. Казахстанка взяла верх над соперницей. 

"Золото" на чемпионате Азии также завоевали Виктория Графеева (до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг).

С "бронзой" завершили континентальное первенство Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Милана Сафронова (до 66 кг), Диана Магауияева (до 75 кг).

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