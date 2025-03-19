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Елан Кошанов: Обновление депутатского корпуса составило 70%

. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока.

Сегодня, 11:00
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: BaigeNews.kz

После парламентских выборов 2023 года Обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

"Обновление депутатского корпуса было радикальным. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока. Ранее в Мажилисе, который формировался исключительно по партийным спискам большую часть системно составляли депутаты прежних созывов.

Преимущественно, это были выходцы из государственной или около государственной службы.

В новом Мажилисе обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. И всё это новые лица из самых различных сфер", - сказал Кошанов.

По его словам, новому Парламенту нужны были и законодатели новой формации, с принципиальными и открытыми взглядами. Отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства.

Это дало мощнейший импульс всем – начиная от партий и общественных объединений до простых граждан. У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны, считает Кошанов.

Он подчеркивает внедрение смешанной избирательной системы – по партийным спискам и одномандатным округам.

"Общество будто "проснулось", поверило и стало проактивно искать и выдвигать новых лидеров.

Только в столице на одно место по одномандатным округам претендовало до шестидесяти человек.

По итогам конкурентных и честных выборов, был сформирован принципиально новый представительный орган страны.

Шесть партий, прошедших в Мажилис, вне зависимости от опыта, получили не только мандаты, но и право на занятие руководящих должностей в Палате.

А это уже большие возможности реализовать свои предвыборные платформы и обязательства.

И все это было дополнено новыми депутатами из числа прошедших жесткую конкуренцию в одномандатных округах", - сказал Кошанов.

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