После парламентских выборов 2023 года Обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

"Обновление депутатского корпуса было радикальным. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока. Ранее в Мажилисе, который формировался исключительно по партийным спискам большую часть системно составляли депутаты прежних созывов. Преимущественно, это были выходцы из государственной или около государственной службы. В новом Мажилисе обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. И всё это новые лица из самых различных сфер", - сказал Кошанов.

По его словам, новому Парламенту нужны были и законодатели новой формации, с принципиальными и открытыми взглядами. Отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства.

Это дало мощнейший импульс всем – начиная от партий и общественных объединений до простых граждан. У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны, считает Кошанов.

Он подчеркивает внедрение смешанной избирательной системы – по партийным спискам и одномандатным округам.