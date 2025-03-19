Елан Кошанов: Обновление депутатского корпуса составило 70%
. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После парламентских выборов 2023 года Обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.
"Обновление депутатского корпуса было радикальным. В законотворчество пришли партии и представители конструктивного оппозиционного блока. Ранее в Мажилисе, который формировался исключительно по партийным спискам большую часть системно составляли депутаты прежних созывов.
Преимущественно, это были выходцы из государственной или около государственной службы.
В новом Мажилисе обновление депутатского корпуса составило 70 процентов. И всё это новые лица из самых различных сфер", - сказал Кошанов.
По его словам, новому Парламенту нужны были и законодатели новой формации, с принципиальными и открытыми взглядами. Отправной точкой для реализации реформ стала либерализация выборного законодательства.
Это дало мощнейший импульс всем – начиная от партий и общественных объединений до простых граждан. У всех появились реальные и равные шансы принять участие в политической жизни страны, считает Кошанов.
Он подчеркивает внедрение смешанной избирательной системы – по партийным спискам и одномандатным округам.
"Общество будто "проснулось", поверило и стало проактивно искать и выдвигать новых лидеров.
Только в столице на одно место по одномандатным округам претендовало до шестидесяти человек.
По итогам конкурентных и честных выборов, был сформирован принципиально новый представительный орган страны.
Шесть партий, прошедших в Мажилис, вне зависимости от опыта, получили не только мандаты, но и право на занятие руководящих должностей в Палате.
А это уже большие возможности реализовать свои предвыборные платформы и обязательства.
И все это было дополнено новыми депутатами из числа прошедших жесткую конкуренцию в одномандатных округах", - сказал Кошанов.
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг