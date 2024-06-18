Экзотическую рыбину выловили в Тоболе

Рыбаки в Рудном поразились улову. Из вод Тобола они достали экзотическую рыбу. Идентифицировать находку удалось не сразу. Помог биолог Андрей Андрющенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

"Судя по всему, это рыба семейства цихловых, очень напоминает винную цихлазому. Для нас это экзотика. Как она появляется в реке? У нас народ берёт симпатичного малька, кормит его. Потом этот малёк перерастает аквариум, становится огромным. Ведёт себя агрессивно, выдирает растения - это характерно для многих цихловых. Ну и добрые люди выпускают рыбку в реку, не понимая, что обрекают её на гибель. В аквариуме она росла без паразитов, без врагов и рыболовных крючков. Выпустив её в открытый водоем, её казнили. Максимум она проживёт лето. Если всё ещё жива, то осенью, когда температура воды понизится, она погибнет", - пояснил спикер.

Это не первая цихлида, выловленная в Тоболе.