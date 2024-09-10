Экзотического зверя не дали ввезти российские таможеннники в Казахстан

Вывоз из России живого кошачьего лемура пресекли таможенники. Животное без документов намеревались переправить в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Мобильная группа Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пропускном пункте Орск обнаружили экзотическое животное в автомобиле, следующем в Казахстан.



Как пояснила хозяйка, лемура по кличке Жоржетта она везла для увеличения популяции данного вида, однако необходимые разрешительные документы не оформляла.

Кошачий лемур (Катта) включён в Приложение I Конвенции СИТЕС как находящийся под угрозой вымирания. Для его вывоза из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.

Возбуждено дело об административном правонарушении по факту несоблюдения запретов и ограничений. Совместно с Росприроднадзором решается вопрос о передаче лемура на временное хранение в специализированное учреждение.