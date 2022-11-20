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Экзоскелет научит ходить 11-летнего Санжара из Акмолинской области
Сегодня отмечается Всемирный день ребёнка. К этому празднику корреспондент BaigeNews.kz узнал, какая помощь оказывается казахстанским детям, страдающим редкими заболеваниями, а также детям, проживающим в сельской местности. Так, 13 детей из социально уязвимых слоёв населения будут обеспечены экзоскелетами. Робот поможет детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата ходить. На сегодня экзоскелеты уже получили четверо ребятишек, среди них – Санжар Серик из Акмолинской области.
"У сына появилась надежда"
Санжару 11 лет, он второй ребёнок в многодетной семье. В два года у мальчика предположили детский церебральный паралич, а несколько месяцев спустя врачи диагноз подтвердили: "спастическая диплегия, тетрапарез".
Все эти годы Санжар регулярно проходит лечение в стационарах столичных клиник и реабилитационных центрах. Недавно ему сделали операцию на сухожилия.
Мама мальчика призналась, что не могла смириться с тем, что её ребёнок не ходит, и постоянно искала выход из ситуации.
"Года три назад я прочла в интернете про экзоскелет. Там был указан номер фонда CyberFund. Позвонила, рассказала про наш диагноз, меня волновало, поможет ли этот аппарат нам. Ответили, что да. Детский ортопед-травматолог Агабек Чикинаев, он оперировал Санжара, даёт сыну 90-процентные шансы. Сказал, футболистом не станет, но ходить будет. Только нужно много и упорно заниматься. Походка, конечно, будет отличаться, прихрамывать. Оказалось, что экзоскелет стоит миллионы, больших денег у нас не было. Поэтому, когда в прошлом году заработал фонд "Қазақстан халқына", я стала собирать нужные справки и документы", – рассказала Ардак Атшыбай.
Санжар прошёл пятидневное обучение в Национальном центре детской реабилитации, в процессе апробации принимали участие доктора и эксперты казахстанской компании-производителя экзоскелета. Вот уже более трёх недель мальчик усердно занимается дома – по часу в день, и уже есть первые успехи. Родители с радостью отмечают, что сын научился держать спину, правильно переставлять ноги, перестал спотыкаться, походка стала твёрже.
"Раньше Санжар передвигался при помощи ходунков. Без экзоскелета, оказывается, сложно выправить и спину, и ноги. У него даже настроение улучшилось, появились надежда, стимул. Наш мальчик поверил в то, что в будущем сможет ходить с одноклассниками в кино, на разные кружки и секции. Столько всего интересного ребёнок видит вокруг! Он и сейчас уже просится с другом на футбол, волейбол. Впереди паровоза бежать хочет! Я объясняю, что сначала нужно хорошенько потрудиться. И он старается", – поделилась мама подростка.
13 казахстанских детей получат экзоскелеты
Каждый экзоскелет весит 25 килограммов, робот разрабатывается исходя из физиологических показателей и особенностей развития ребёнка. Например, его "размеры" предназначаются для ребятишек ростом от метр-двадцати до метр-шестидесяти и весом до 60 килограммов. Срок "годности" аппарата – пять лет, причём в течение первого года эксплуатации фирма-производитель контролирует его работу.
Стоит отметить, фонд намерен, в рамках отдельной благотворительной программы, обеспечить такими экзоскелетами 13 детей из социально незащищённых категорий. На эти цели предусмотрено 117 миллионов тенге – каждый аппарат стоит девять миллионов. Претендовать на экзоскелет могут ребятишки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности, с ДЦП, травмами мозга, повреждениями спинного мозга, параплегией (полный или частичный паралич), мышечной дистрофией, синдромом Ретта (психоневрологическое наследственное заболевание). На сегодня экзоскелеты получили четверо особенных ребятишек.
"13 детей были определены нашим партнёром, пациентской организацией CyberFund. Ведь экзоскелет предназначен не всем, в основном, благодаря аппарату можно разрабатывать мышцы и научиться правильно ходить. В целом, эксперты дают хорошие прогнозы при регулярных тренировках. Отзывы у всех четырёх детей, получивших аппарат, прекрасные. И если практика покажет эффективность такой практики, мы планируем её продолжать, масштабировать", – пояснил официальный представитель фонда "Қазақстан халқына" Диас Бейсенбек.
Отметим, организация CyberFund занимается подготовкой и сбором документов детей.
Санжар учится в пятом классе школы-гимназии в Астане. Смекалистый и целеустремлённый мальчик старается заслужить хорошие отметки, особенно ему нравится читать и отвечать устно.
"Приходит со школы и сразу включает по телевизору "31 канал", не пропускает вечерние новости. У него даже есть любимые репортеры. Всё схватывает на лету и всегда держит своё слово. Того же требует от нас. Мечтает стать журналистом. А я мечтаю, чтобы он ходил. Спасибо разработчикам экзоскелета и благотворительным фондам, которые помогают нам и тысячам других казахстанских детей. Откуда в простых семьях взяться миллионам, собрать самим очень трудно. Они подарили нам самое ценное – шанс на здоровье", – поблагодарила мама мальчика.
Лекарства, протезы, обследование и спортзалы
На сегодня 47 человек, том числе 27 детей, получили через фонд инновационные протезы. Они не только имитируют руку или ногу внешне, это высокотехнологичные гаджеты, при помощи которых человек может выполнять повседневные действия.
"В рамках программы по оказанию медпомощи детям с сосудистой патологией, 66 ребятишек получают медикаментозную терапию и лазерное лечение. Также 51 пациент (из них около 40 детей) с тяжёлыми и редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, получили дорогостоящие и незарегистрированные лекарства на общую сумму более 11,3 миллиардов тенге", – дополнил Д. Бейсенбек.
Фонд оплатил медицинские услуги, которые в Казахстане не оказывают, десяти пациентам (из них семь детей) на более 160 миллионов тенге. Эти пациенты сейчас в клиниках Российской Федерации, Турции, Южной Кореи, Израиля.
В рамках программы "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" запланировано оснастить 17 средних учебных заведений в аулах. Ещё один благотворительный проект – "24 детских спортивных зала": в отдалённых сёлах открыты девять залов, которые бесплатно посещают дети. Инициатива "Тұсау кесер" поддерживает ребятишек с особенностями в развитии. Физкультурно-оздоровительные кружки для этой категории маленьких казахстанцев открыты в пяти городах.
Также была оказана благотворительная помощь 228 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 1 миллиард 120 миллионов тенге. Среди них семьи шестерых детей, получивших тогда ранения (18 миллионов тенге – по три миллиона каждой).
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