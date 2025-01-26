Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным экзитпола председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 1,8% голосов, предприниматель Анна Канопацкая - 1,6%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков - 2,7%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Экзитпол проводился на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, согласно социологической выборке. В опросе приняли участие 11 948 человек. Им задавался один вопрос: "За кого из кандидатов вы проголосовали?". Это единственный экзитпол на выборах президента Республики Беларусь.

Предварительные данные о результатах выборов от ЦИК Республики Беларусь, как ожидается, будут оглашены в 2:30 27 января (4:30 по времени Астаны). Согласно практике на выборах президента Республики Беларусь, ЦИК не объявляет промежуточные результаты по итогам подсчета части протоколов, а собирает полные данные по всей республике. Именно эти итоги будут представлены в ночь на понедельник.