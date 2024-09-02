Экстренный тендер на закупку вакцин против оспы объявил ЮНИСЕФ
Сегодня, 03:32
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Сегодня, 03:32Сегодня, 03:32
112Фото: REUTERS/Нгендакумана Эврард
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил экстренный тендер на закупку вакцин против оспы, об этом говорится в заявлении Фонда, передаёт BaigeNews.kz.
"Решение проблемы текущей нехватки вакцины против оспы и доставка вакцин сообществам, которые в них сейчас нуждаются, имеет первостепенное значение. Также существует острая необходимость в универсальном и прозрачном механизме распределения вакцин для обеспечения равного доступа к ним", - заявила директор отдела снабжения ЮНИСЕФ Лейла Паккала.
В зависимости от производственных мощностей фармкомпаний могут быть заключены соглашения на поставку до 12 миллионов доз до 2025 года, говорится в заявлении.
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