Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

Сотрудники КНБ выявили в Шымкенте конспиративную ячейку радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", в состав которой входили 22 человека, передаёт BaigeNews.kz.

"В марте-апреле этого года в период месяца "Рамазан" под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев. В ходе обысков обнаружено и изъято семь запрещённых религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок религиозного содержания, шесть мобильных телефонов, четыре ноутбука", - сообщили в прокуратуре города.