Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте
Сегодня, 15:42
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Сегодня, 15:42Сегодня, 15:42
68Фото: baigenews.kz
Сотрудники КНБ выявили в Шымкенте конспиративную ячейку радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", в состав которой входили 22 человека, передаёт BaigeNews.kz.
"В марте-апреле этого года в период месяца "Рамазан" под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев. В ходе обысков обнаружено и изъято семь запрещённых религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок религиозного содержания, шесть мобильных телефонов, четыре ноутбука", - сообщили в прокуратуре города.
По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 256 и части 1 статьи 259 УК РК.
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