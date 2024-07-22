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Экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

Сегодня, 15:42
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baigenews.kz Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники КНБ выявили в Шымкенте конспиративную ячейку радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", в состав которой входили 22 человека, передаёт BaigeNews.kz.

"В марте-апреле этого года в период месяца "Рамазан" под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев. В ходе обысков обнаружено и изъято семь запрещённых религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок религиозного содержания, шесть мобильных телефонов, четыре ноутбука", - сообщили в прокуратуре города.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 256 и части 1 статьи 259 УК РК.

 

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