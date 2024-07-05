Экстремистские материалы распространял житель Туркестанской области
Сегодня, 22:07
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Сегодня, 22:07Сегодня, 22:07
90Фото: baigenews.kz
Сотрудниками полиции и КНБ в Туркестанской области задержан подозреваемый в распространении материалов экстремистского характера, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что житель Сайрамского района, приверженец религиозного экстремизма, распространял, в том числе через социальные сети, видеоролики радикальных проповедников и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма", - сообщили в ДП региона.
При обыске оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого около 300 книг религиозной направленности, ноутбук и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый водворён в ИВС. По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены экспертизы.
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