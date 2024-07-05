Экстремистские материалы распространял житель Туркестанской области

Сотрудниками полиции и КНБ в Туркестанской области задержан подозреваемый в распространении материалов экстремистского характера, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что житель Сайрамского района, приверженец религиозного экстремизма, распространял, в том числе через социальные сети, видеоролики радикальных проповедников и материалы, пропагандирующие идеологию терроризма", - сообщили в ДП региона.

При обыске оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого около 300 книг религиозной направленности, ноутбук и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворён в ИВС. По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия. Назначены экспертизы.