Экстремистские материалы и наркотики распространяли трое мужчин в Жетысу
Подозреваемые были задержаны.
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Троих мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов, задержали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"На территории Саркандского района в результате совместной операции департамента полиции и КНБ при координации прокуратуры были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. В ходе следственных мероприятий установлено, что двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма. Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Также изъята религиозная литература, признанная экстремистской, запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
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