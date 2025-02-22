  • 22 Февраля, 17:35
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Экстремистские материалы и наркотики распространяли трое мужчин в Жетысу

Подозреваемые были задержаны.

Сегодня, 15:56
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: polisia.kz

Троих мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов, задержали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"На территории Саркандского района в результате совместной операции департамента полиции и КНБ при координации прокуратуры были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. В ходе следственных мероприятий установлено, что двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма. Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Также изъята религиозная литература, признанная экстремистской, запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении. 

В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.

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