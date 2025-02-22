Троих мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов, задержали в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"На территории Саркандского района в результате совместной операции департамента полиции и КНБ при координации прокуратуры были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. В ходе следственных мероприятий установлено, что двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма. Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Также изъята религиозная литература, признанная экстремистской, запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.