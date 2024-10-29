Экстремальный трюк на стульях продемонстрировал акробат на Босжыре
Сегодня, 20:54
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Сегодня, 20:54Сегодня, 20:54
122Фото: скриншот
Акробат Галымжан Ауесбай исполнил опасный трюк на стульях в урочище Босжыра. Видео он поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина - финалист китайского конкурса Reality Show Talent, победитель шоу Central Asia`s Got Talent.
"Сильный ветер был большим препятствием, я вернусь к тебе Бозжыра", - подписал он ролик.
Галымжан отметил, что его цель - поделиться с подписчиками со всего мира красивыми местами Казахстана.
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