Экстремальный трюк на стульях продемонстрировал акробат на Босжыре

Акробат Галымжан Ауесбай исполнил опасный трюк на стульях в урочище Босжыра. Видео он поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина - финалист китайского конкурса Reality Show Talent, победитель шоу Central Asia`s Got Talent.

"Сильный ветер был большим препятствием, я вернусь к тебе Бозжыра", - подписал он ролик.

Галымжан отметил, что его цель - поделиться с подписчиками со всего мира красивыми местами Казахстана.