  • 29 Октября, 22:09
  • BAIGENEWS

Экстремальный трюк на стульях продемонстрировал акробат на Босжыре

Сегодня, 20:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 20:54
Сегодня, 20:54
122
Фото: скриншот

Акробат Галымжан Ауесбай исполнил опасный трюк на стульях в урочище Босжыра. Видео он поделился в своих соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина - финалист китайского конкурса Reality Show Talent, победитель шоу Central Asia`s Got Talent.

"Сильный ветер был большим препятствием, я вернусь к тебе Бозжыра", - подписал он ролик.

Галымжан отметил, что его цель - поделиться с подписчиками со всего мира красивыми местами Казахстана.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galymzhan Auesbay (@gal.07)

Самое читаемое

Наверх