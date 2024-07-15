"Экстремальная прогулка": в Семее завершилось судебное разбирательство по резонансному делу Дианы Сулейменовой

В Семее прошло заключительное судебное заседание по делу Дианы Сулейменовой. Она скончалась ровно семь месяцев назад, 15 декабря, от множественных травм и ушибов после роковой ночной прогулки на машине её парня. Согласно материалам дела, он провез её на капоте своего авто, после чего женщина впала в кому, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

33-летняя погибшая Диана Сулейменова и подсудимый гражданин А. работали на одном предприятии, где и познакомились больше года назад. Она была диспетчером. Затем между ними возникли романтические отношения. Диана жила с 13-летним сыном. Её любимый мужчина часто навещал их.

Роковой конфликт завязался 14 декабря прошлого года. Пара проводила вечер дома у Дианы.

Как сказал сам подсудимый во время слушаний, он выпил немного пива. Однако следствие этот факт не установило. Диана алкоголь не употребляла. Это показали результаты анализов её мочи и крови уже после госпитализации. Выйдя на улицу, пара повздорила, после чего мужчина сел за руль авто и поехал домой.

"Дочь хотела оградить его от беды, просила парня не ездить выпившим за рулём, поэтому вышла на дорогу, чтобы остановить его", - прокомментировала продолжение истории мать пострадавшей Елена Котова.

В Сеть попало видео с камер уличного наблюдения. На нём хорошо виден эпизод, где Диана выходит на дорогу и пытается остановить мужчину. Что произошло дальше? Показания свидетелей разнятся.

"Для того, чтобы убрать Сулейменову с капота автомобиля, он на большой скорости начал движение в сторону улицы Автодорожная, проехав около трёхсот метров с места, где Сулейменова находилась на капоте. Повернул налево в сторону дома номер семь с целью доведения своего преступного умысла до конца. Желая наступления общественно-опасных последствий, предвидя, что она может упасть с капота автомобиля, двигаясь на большой скорости, совершил резкий манёвр вправо. В результате этого Сулейменова, упав на землю, получила тяжкие телесные повреждения, от которых позже скончалась в больнице", - рассказал во время прений прокурор.

Подсудимый не отрицал того факта, что Диана на капоте его автомобиля добралась до места назначения. С его слов, сделал он это аккуратно. Рядом с домом он хотел поговорить с ней, уладить конфликт. А когда женщина получила ушиб, сразу же вызвал скорую.

"Видимо, когда они подъезжали к её дому, она ослабила хватку и упала с машины, ударившись головой и телом о твёрдое", - заявила адвокат защиты.

К сожалению, видеофиксации всей экстремальной поездки в материалах дела нет.

Со слов фельдшера кареты скорой помощи, которую подсудимый вызвал через пару минут после получения Сулейменовой тяжких травм, о поездке на капоте в момент оказания помощи не говорилось. Прокурор привёл показания сотрудника скорой помощи.

"В станцию скорой помощи 14 декабря поступил вызов о том, что по улице Селевина травма головы. По прибытию медики увидели, что женщина европейской внешности находились на поверхности земли в бессознательном состоянии. Рядом с ней находился мужчина, он представился женихом пострадавшей. Указанный мужчина пояснил ему, что у пострадавшей распивали дома алкоголь. Затем они они вышли во двор дома, после у них произошел словесный конфликт, и она стала убегать от него. При попытке её догнать, она, со слов данного мужчины, споткнулась и упала, ударившись головой о землю. Врач сделал предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - привёл показания свидетеля государственный обвинитель.

15 часов женщина находилась в коматозном состоянии. Её готовили к операции. Но около 14:30 15 декабря она скончалась.

По данным экспертизы и заключений от 12 января, причиной смерти стали травмы и ушибы, приведшие к отеку и сдавливанию вещества головного мозга.

Государственный обвинитель и сторона пострадавшей просят наказать подсудимого по всей строгости закона по части 3 статьи 106 УК РК -"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Наказание за это деяние предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. Мать погибшей семейчанки просит предусмотреть для мужчины 10 лет лишения свободы.

Однако подсудимый вину признаёт лишь частично. Он и его защита просят применить 104 статью УК РК - "Причинение смерти по неосторожности". Наказание по ней - ограничение свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Приговор по данному делу планируют озвучить 16 июля. Редакция BaigeNews.kz следит за ходом событий.