Экстрадированному из Казахстана майору ФСО вынесли приговор в России

Фото: 2-й Восточный окружной военный суд

Экстрадированному из Казахстана сотруднику Федеральной службы охраны России Михаилу Жилину вынесли приговор, передаёт BаigeNews.kz со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд РФ. Он получил 6,6 лет колонии за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

"Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы", – говорится в сообщении суда.

Жилин уехал из России, когда там объявили мобилизацию. Он пересёк границу с Казахстаном, имея запрет на выезд из страны. Экс-майора задержали пограничники, но позже отпустили под подписку о невыезде. Михаил Жилин обратился за политическим убежищем, власти Казахстана отказали ему в статусе беженца.