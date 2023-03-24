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Экстрадированному из Казахстана майору ФСО вынесли приговор в России
Экстрадированному из Казахстана сотруднику Федеральной службы охраны России Михаилу Жилину вынесли приговор, передаёт BаigeNews.kz со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд РФ. Он получил 6,6 лет колонии за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
"Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор майору запаса Михаилу Жилину. Военнослужащий, не желая исполнять обязанности военной службы, опасаясь направления в зону проведения специальной военной операции, продал недвижимое имущество и, сообщив командованию недостоверные сведения о своей нетрудоспособности, незаконно в обход пункта пропуска пересек государственную границу РФ, где был задержан сотрудниками пограничной службы", – говорится в сообщении суда.
Жилин уехал из России, когда там объявили мобилизацию. Он пересёк границу с Казахстаном, имея запрет на выезд из страны. Экс-майора задержали пограничники, но позже отпустили под подписку о невыезде. Михаил Жилин обратился за политическим убежищем, власти Казахстана отказали ему в статусе беженца.
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