Экспортную таможенную пошлину на некоторые товары хотят ввести в Казахстане
Сегодня, 14:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:29Сегодня, 14:29
122Фото: pixabay
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане планируется ввести экспортные пошлины на некоторые сырьевые товары, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Сейчас вопрос введения экспортных пошлин на некоторые сырьевые товары концептуально рассматривается. Речь идет о случаях, когда сырье из Казахстана вывозится и перерабатывается. Но вопрос на стадии проработки. Потому что вопрос серьезный, мы слушаем разные мнения, отрасли, как это повлияет на тот же горно-металлургический комплекс и так далее. Мы допускаем, что на некоторые позиции мы будем вводить экспортную пошлину", - сказал Нурлан Байбазаров.
По его словам, позиция МНЭ по этому вопросу будет определена до конца года.
Самое читаемое