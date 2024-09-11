Экспортную таможенную пошлину на некоторые товары хотят ввести в Казахстане

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что в Казахстане планируется ввести экспортные пошлины на некоторые сырьевые товары, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас вопрос введения экспортных пошлин на некоторые сырьевые товары концептуально рассматривается. Речь идет о случаях, когда сырье из Казахстана вывозится и перерабатывается. Но вопрос на стадии проработки. Потому что вопрос серьезный, мы слушаем разные мнения, отрасли, как это повлияет на тот же горно-металлургический комплекс и так далее. Мы допускаем, что на некоторые позиции мы будем вводить экспортную пошлину", - сказал Нурлан Байбазаров.