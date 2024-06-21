Экспортировать мясо в Китай планирует предприятие в Туркестанской области

Предприятие по забою и переработке скота стоимостью 1 млрд 100 млн тенге ввели в Туркестанской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на агентство "АПК Новости".

Ежегодная мощность убойного пункта составляет 25 тыс голов крупного рогатого скота. По данным пресс-службы Минсельхоза, в день на предприятии возможно забить в среднем 50 голов. В течение 2024 года планируется убой 18 тыс голов.

Также на предприятии налажено производство колбасных изделий.



Данный инвестпроект является одним из крупных, которые были запущены в текущем году. ТОО намерено выйти со своей продукцией на экспорт, оно вошло в список компаний, планирующих отправлять мясо в Китай.