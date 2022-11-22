Экспортерам муки возместили затраты на 1,5 милиарда тенге

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За десять месяцев 2022 года АО QazTrade одобрено 264 заявки от компаний-экспортеров на общую сумму 4,1 миллиарда тенге, передает BaigeNews.kz. Затраты на экспорт готовой продукции возмещены 162 предприятиям малого и среднего бизнеса.

"Среди рассмотренных заявок наибольшее количество занимают заявки, связанные с затратами на доставку товаров – 238 заявок на 3,9 миллиарда тенге и продвижение казахстанской продукции — 26 заявок на 0,2 миллиарда тенге. В разрезе отраслей преимущество остается за предприятиями АПК и пищевой отрасли, им одобрено 148 заявок на 2,1 миллиарда тенге. Из них экспортерам муки одобрено к возмещению 77 заявок на общую сумму 1,5 миллиарда тенге. Это составляет порядка 40% от объема всех средств, направленных на возмещение затрат по экспорту в 2022 году", - сообщили в "Центр развития торговой политики QazTrade".

Кроме того, одобрены заявки компаниям-экспортерам прочей неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, а также специализирующимся на поставках в сфере металлургического производства, растениеводства и животноводства, производства продуктов химической промышленности, готовых металлических изделий, компьютеров, электронного и оптического оборудования и другим.

Как сообщил генеральный директор АО QazTrade Нуралы Букейханов, сейчас на стадии рассмотрения находится еще 587 заявок.

"Услуга по экспертизе заявок от компаний-экспортеров до конца не автоматизирована, проводится нашими специалистами индивидуально. Поскольку по отдельным заявкам количество документов может доходить до тысячи, то срок их рассмотрения по объективным причинам увеличивается. Сейчас в работе находится 587 заявок, поданных в 2022 году, все они будут обязательно рассмотрены. Оставшиеся 4,7 миллиарда тенге, предназначенные для выплаты возмещений экспортерам, будут освоены в полной мере", - заверил он.

По закону казахстанские предприятия имеют право на возмещение части затрат, связанных с выводом несырьевых товаров на экспорт. Сюда, в частности, входят затраты экспортеров на продвижение продукции, содержание филиалов, торговых площадей, склада и торговых полок за рубежом, регистрацию товарных знаков за пределами нашей страны, затраты на прохождение зарубежной сертификации и аккредитации субъектов индустриально-инновационной деятельности, доставку товаров и оплату услуг по перевозке автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским транспортом и некоторые другие.

В этом году прием заявок по возмещению части затрат на экспорт обработанных товаров проводился с 24 марта по 24 апреля.