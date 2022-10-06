Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое

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При этом объём реализации масла на внутреннем рынке практически не изменился, а цены продолжают расти

За январь–июль 2022 года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 82,8 процента, против 80,7 процента за январь–июль 2021-го. Объём производства подсолнечного масла в этом периоде вырос на 36,9 процента. Импорт показал рост на 18,6 процента, составив 55,6 тысячи тонн, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Экспорт подсолнечного масла из РК вырос сразу в 2,6 раза, до 129,5 тысячи тонн за январь–июль 2022 года, в то время как реализация на внутреннем рынке увеличилась лишь на 0,8 процента, до 193,8 тысячи тонн. На экспорт пришлось уже 40,1 процента имеющихся ресурсов, против лишь 20,7 процента годом ранее.

За январь–август 2022 года в РК произвели 308,5 тысячи тонн подсолнечного масла — сразу на 39,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Из них 47 процента, или 145 тысяч тонн, пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область. Значительные объёмы производства также наблюдались в Абайской области и Шымкенте: 59,2 тысячи и 32,1 тысчи тонн соответственно.

Более двух третей объёма производства подсолнечного масла за январь–август 2022 года пришлось на нерафинированное: 215,9 тысячи тонн — сразу на 79,1 процента больше, чем за январь–август 2021-го.

На рафинированное подсолнечное масло пришлось 92,6 тысячи тонн — на 7,9 процента меньше, чем в прошлом году.

Цены на подсолнечное масло по итогам сентября подскочили за месяц на значительные 4,6 процента, что является самым высоким месячным показателем роста с июня 2021 года (тогда цены выросли на 5,6 процента).

В региональном разрезе самое значительное месячное удорожание подсолнечного масла было зафиксировано в Мангистауской области: сразу на 10,7 процента. Следом идут Карагандинская и Актюбинская области: на 9,9 процента и 8,7 процента соответственно. Меньше всего выросли цены в Алматинской области: лишь на 0,4 процента.

Кроме того, по итогам сентября 2022 года цены на подсолнечное масло выросли на 15,8 процента с начала года и на 16,4 процента за год.

Для справки: в прошлом году по итогам сентября подсолнечное масло подорожало на 29,5 процента с начала года и на 65,6 процента за год.