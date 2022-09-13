Китай занимает первое место (без учета государств-членов ЕАЭС) в торговле с РК. Доля КНР во внешнем товарообороте составляет 22,6 процента.

"Объем товарооборота составил 13,5 миллиарда долларов, что на 38,3 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщили в комитете.

Экспорт в Китай составил восемь миллиардов долларов, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 52 процента.

"Основной рост экспорта наблюдается за счет увеличения на 84,2 процента минеральных продуктов, в том числе увеличился в 2,2 раза экспорт топливно-энергетических товаров", - отметили в ведомстве.

Импорт в Казахстан из Китая составил 5,5 миллиаарда долларов, с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 22,6 процента.



Основной рост импорта наблюдается по следующим товарным группам:

- машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты на 19,4 процента;

- продукция химической промышленности на 64,7 процента;

- металлы и изделия из них на 53 процента.