Экспорт нового урожая зерна вырос на 48 процентов в Казахстане

Валовый сбор составил 26,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур в Казахстане. Это на 56% выше, чем в 2023 году. Средняя урожайность составила 16 центнеров с гектара. Вырос и экспорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минсельхоза.

Зерно нового урожая начало торговаться на экспорт: за сентябрь-октябрь, по данным АО НК КТЖ, экспортировано 1,8 миллиона тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт в Узбекистан составил 738 тысяч тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2023 года; в Таджикистан отгрузили 298 тысяч тонн или на 48% больше прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по другим направлениям, включая Китай, Афганистан, Иран, Кыргызстан и другие направления.

"Учитывая, что страны-импортеры имеют собственные запасы зерна, существенное увеличение объёмов экспорта зерна прогнозируется в первом полугодии 2025 года. Работа по диверсификации экспортных маршрутов и расширению рынков сбыта продолжается", - сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в соцсетях распространяется искажённая информация о снижении экспортных поставок зерновых, что сеет панику и ведёт к демпингу цен на рынке.

"Сообщаем, что урожай 2024 года на 45% выше по валу, а также по качеству, что создает задел для реализации на экспорт", - заверили в министерстве.

МСХ РК через Продкорпорацию поддерживает сельхозпроизводителей, предоставляя им форвардные контракты и товарные кредиты. В этом году заключено договоров на сумму более 40 млрд тенге на закуп порядка 594 тысяч тонн зерна.

Кроме того, Продкорпорацией прорабатывается вопрос осуществления прямого закупа зерна нового урожая с установлением приоритетности закупа у мелких хозяйств.