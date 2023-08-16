Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на треть

Свыше 200 бизнесменов Шэньчжэня, крупнейшего экономического и промышленного центра КНР, приняли участие в бизнес-форуме.

Первый казахстанско-китайский бизнес-форум прошел в Шэнчжэне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

По информации кабмина, взаимная торговля между Казахстаном и КНР достигла рекордных показателей в 2022 году, составив $24,1 млрд. В том числе экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд.

Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд. Торговля между странами за первое полугодие 2023 года показала рост на 20,5% и составила $13,6 млрд, из которых $6,3 млрд – это казахстанский экспорт.

"В настоящее время создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, логистических центров, которые станут основой стран ЕАЭС и Центральной Азии с перспективой дальнейшего расширения. В каждой области Казахстана имеются специальные экономические и индустриальные зоны, созданные с учетом специфики того или иного региона. В рамках этих зон предоставляется пул налоговых преференций, действует специальный правовой режим", - сказал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Наряду с инвестиционными преференциями в виде освобождения от уплаты налогов и пошлин, с недавнего времени введен инвестиционный налоговый кредит, направленный на снижение нагрузки на инвесторов в первоначальный период их деятельности.