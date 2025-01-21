Казахстан за девять месяцев 2024 года экспортировал IT-услуги на 471 млн долларов. Об этом 21 января в ходе заседания правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

Этот показатель, по его словам, на 26 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. Впрочем, внушительные цифры ожидаются и по итогам всего 2024 года. По прогнозам ведомства, сумма экспорта IT-услуг может составить порядка 700 млн долларов.

Он уточнил, что основную роль в продвижении IT-экспорта Казахстана играет Astana Hub. Количество резидентов в нем превысило 1,5 тыс компаний, в том числе 400 международных. Их общая выручка составила 620 млрд тенге в 2024 году. При этом доход от экспорта – 227 млрд тенге, то есть 479 млн долларов.