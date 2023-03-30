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Экспорт из Китая в Казахстан: расхождение в объёмах на 5,3 трлн тенге обнаружили аналитики
Существенное расхождение в объёмах между экспортом Китая и импортом Казахстана зафиксировали аналитики НПП "Атамекен". Показатель составил более 5,3 триллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz.
По данным официальной статистики, за 2022 год Казахстан импортировал товаров на 50 триллионов долларов. Из них почти 11 триллионов или 21,9 процента пришлись на товары из Китая.
В то же время по данным Trademap, со ссылкой на Главное таможенное управление КНР, Китай экспортировал в Казахстан товаров на 16,3 триллиона долларов, то есть на 5,3 триллиона больше.
В разрезе товарных групп наибольшее расхождение отмечается в текстиле и текстильных изделиях - на сумму 3 274 миллиарда долларов.
Кроме того, таможенные органы Китая зафиксировали экспорт в Казахстан машин, оборудования на 5 804 миллиарда долларов, в то время как Комитет государственных доходов Минфина РК отмечает импорт из КНР данной категории товаров на сумму 6 100 миллиарда долларов.
Более подробно в инфографике.
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