Депутат Мажилиса Ермурат Бапи обратился с депутатским запросом к генеральному прокурору Берику Асылову с требованием провести повторную проверку по делу о хищениях при строительстве объектов ЭКСПО-2017. По его словам, в это громкое антикоррупционное расследование могли быть умышленно внесены фальсифицированные данные, а ключевые фигуранты – выведены из-под удара, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В основе обращения – интервью бывшего заместителя председателя правления Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Муратa Омаровa, недавно опубликованное на нескольких независимых платформах. В нем экс-менеджер утверждает: реальный организатор хищений не был привлечён к ответственности. По его словам, речь идет о советнике председателя компании – Айдосе Есполове, который якобы получал взятки "с китайской сумкой в руках". Однако в материалах дела он проходит как "неустановленное лицо".

Омаров открыто обвиняет в сокрытии этой информации бывшего премьер-министра Карима Масимова и экс-главу Антикоррупционной службы Кайрата Кожамжарова. По версии Омарова, именно они повлияли на то, чтобы Есполов не фигурировал в деле.

"Это уже не просто громкий коррупционный скандал, а возможное свидетельство того, что вся антикоррупционная система в то время использовалась выборочно и политически мотивировано", – заявил Ермурат Бапи.

В своем запросе он также требует ответов на следующие вопросы:

Кто тот человек, которого политическое руководство в своё время "приставило" в качестве "советника" к председателю правления, и который, как утверждается в интервью, "получал взятки в китайских сумках"? Почему, несмотря на то, что во время следствия и суда обвиняемые указывали его имя и требовали допросить, он был исключён из числа фигурантов дела как "неустановленное лицо"? В обвинительном заключении и судебных материалах имя "неустановленного лица", получившего незаконное вознаграждение, было удалено, а вместо него, без каких-либо доказательств, был осуждён Талгат Ермегияев. Считаю, что Генпрокуратура должна дать этому надлежащую правовую оценку. Кто был тот "доверенный представитель", дававший взятки и ставший формальным поводом для привлечения к ответственности сразу 23 человек? Почему в ходе следствия и суда этот человек так и не был установлен? Получатель взятки есть – а кто же её дал? Один из свидетелей, указанный в деле как участник передачи взятки председателю правления, согласно медицинским документам состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Его привлечение в качестве свидетеля нарушает нормы закона. Более того, как выяснилось, этот свидетель был временно снят с учёта до суда, а после завершения процесса – вновь поставлен на учёт. Почему следствие и суд проигнорировали факт перевода средств, полученных по линии ЭКСПО, в офшоры руководством ТОО "Рона", разработавшего технико-экономическое обоснование проекта?

Бапи призвал Генпрокуратуру вернуться к "делу ЭКСПО", официально признать появление новых обстоятельств и подать протест на приговор. Также он напомнил, что в Казахстане остаются не реабилитированными и другие громкие дела, связанные с политическими фигурами: от Акежана Кажыгелдина и Галымжана Жакиянова до Серика Ахметова и Жаксылыка Доскалиева.