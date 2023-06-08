Эксперты видят большой потенциал в Казахстане - Нурлан Смагулов на Международном форуме "Астана"

В столице Казахстана проходит Международный форум "Астана". На его открытии выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

На мероприятии обсуждают вопросы мирового порядка, безопасности, конфликтов, говорят о возобновляемых источниках энергетики, роли ООН в обеспечении мира и безопасности.

Модераторами сессий выступают личности известные на мировом уровне: Ричард Квест, Али Аслан, Стивен Коул и другие.

Меценат, предприниматель Нурлан Смауглов поделился с обозревателем BaigeNews.kz своим мнением о значении форума.

"Нам интересны, конечно, индустриальные, проекты в обрабатывающей промышленности, машинострение. Нам очень важно позиционировать сейчас не просто новый Казахстан в идеологическом плане, а новый Казахстан в плане бизнеса. Мы можем потянуть много проектов в евразийском пространстве, в частности, в обрабатывающей промышленности. Гсударство хочет переориентировать свои нефтедоллары и вливать деньги в индустиализацию. Я вижу, что эксперты это очень положительно оценивают и видят очень большие потенциалы в нашей стране", - сказал он.