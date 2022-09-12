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Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации
В Центральном аппарате партии AMANAT прошло очередное заседание диалоговой площадки TALQYLAU. Тема экспертного обсуждения - "Послание 2022: продолжение политических реформ", передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил в выступлении исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели.
"Сокращение сроков президентских полномочий до одной каденции в 7 лет станет политической гарантией Справедливого Казахстана. Этот смелый, неординарный шаг позволит снять все вопросы о политическом курсе страны в долгосрочной перспективе. Считаю, что необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию не откладывая, уже в этом году", – сказал Асхат Оралов.
Депутат мажилиса от AMANAT Ерлан Саиров уверен, что активное обсуждение Послания обществом способствует развитию национального единства.
"Основная логика сегодняшних политических реформ заключается в том, что для ликвидации прежней системы необходимо ограничить президентство одним сроком. Что касается семилетнего срока, то данного времени достаточно для реализации задуманных задач, и, в то же время, оно исключает монополизацию власти, тем самым обеспечив стабильность в развитии всех сфер", – отметил Ерлан Саиров.
В свою очередь, общественный деятель Галым Байтук подчеркнул, что Президент идёт на смелый шаг, объявив внеочередные выборы.
"Семь лет – это нормальный рабочий срок. Если действующий Президент сразу в этом году пойдёт на семилетний срок, то его полномочия в любом случае завершатся в 2029 году, как если бы он пошёл на выборы в 2024 году, согласно нынешней норме. То есть срок его полномочий де-факто не увеличится ни на один год. При этом, теперь у президентов срок полномочий с 10 возможных лет сократится до 7 лет", - отметил он.
"У президента есть четкая политическая цель – создать устойчивое справедливое государство. Это требует реформ, в том числе непопулярных. Для того чтобы их реализовать, необходимы мандат и время. Считаю, что 7-летний срок – это достаточный срок для реализации обозначенных реформ", – отметил политолог и общественный деятель Данат Жумин.
На заседании TALQYLAU член фракции AMANAT в мажилисе Екатерина Смышляева акцентировала внимание на аспектах Послания, касающихся экономического развития страны.
"Основа любых преобразований – это крепкая экономика. В Послании широко представлен социально-экономический блок, и это не новая волна реформ, а логическое продолжение обозначенного ранее курса. Работа в таких направлениях как снижение роли государства в экономике, её демонополизация, справедливое распределение ресурсов позволит говорить о серьёзных экономических сдвигах в ближайшее время и, как следствие, о более справедливом обществе", - подчеркнула народный избранник.
В свою очередь директор Института Европейского права и прав человека, профессор Марат Башимов высказался о реформе судебно-правовой сферы.
"Судья должен заниматься только отправлением правосудия. Он не должен касаться кадровых вопросов, потому что там возникают коррупционные риски. Президент сейчас одним махом предложил революционное решение. Теперь Высший судебный совет будет заниматься отбором, обучением, аттестацией и прочим, а судьи будут заниматься своим делом, соответственно эффективность их работы повысится", - сказал он.
По мнению президента "Гражданский Альянс Казахстана" Бану Нургазиевой, актуальной является тема перезагрузки системы государственного управления.
"Мы должны не только разъяснять, но должны быть вовлечены сами и вовлекать общество в процессы реализации инициатив и общественного мониторинга. Можно написать хорошие реформы, но их реализация требует особого внимания", - добавила Бану Нургазиева.
Модератором площадки выступил член Политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай.
Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде AMANAT как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе встречаются эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.
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