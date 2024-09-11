Эксперты Совета Европы оценивают антикоррупционную систему Казахстана

Казахстаном во взаимодействии с Группой государств против коррупции Совета Европы проводится работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики, передаёт BaigeNews.



Напомним, Казахстан является единственным представителем Центральной Азии в ГРЕКО с января 2020 года.



Предыдущая оценка проводилась в 2021 году в рамках, совмещенных 1 и 2 раундов. Отчет об исполнении рекомендаций размещен на сайтах Совета Европы и Антикоррупционной службы 6 сентября т.г.



3-й раунд посвящен вопросам прозрачности финансирования политических партий и криминализации коррупционных деяний.



В период с 10 по 13 сентября эксперты встретятся с представителями Администрации Президента, Парламента, государственных и правоохранительных органов, судейского корпуса, политических партий, неправительственных организаций и научного сообщества.



В оценочную группу ГРЕКО вошли представители Франции, Испании, Хорватии, Румынии, а также сотрудники Секретариата ГРЕКО во главе с ответственным заместителем Исполнительного секретаря Лауры Санз-Левиа.



Председатель Антикоррупционной службы А. Жұмағали на встрече с мониторинговой группой подчеркнул значимость членства Казахстана в ГРЕКО и отметил вклад экспертов в укрепление и развитие антикоррупционной системы страны.



По окончании визита оценочной группой будет подготовлен отчет и соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан и практики его применения с учетом антикоррупционных стандартов Совета Европы.