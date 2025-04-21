В Институте евразийской интеграции прошло заседание экспертного клуба "Открытая политика", на котором обсудили развитие института прямой выборности акимов в контексте ключевых акцентов IV Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, сельские акимы, представители политических партий и различные эксперты.

Руководитель Департамента научно-теоретического анализа Арман Ешмуратов отметил, что внедрение института прямых выборов акимов способствует усилению процесса децентрализации и улучшению политической подотчетности. Это, по его мнению, изменяет модель легитимности местных властей и способствует укреплению доверия между государством и обществом.

По словам участников встречи, ещё одним следствием реформы стало оживление партийного поля. Депутат Мажилиса Парламента РК Ислам Сункар отметил, что прямая выборность поддерживается партиями и даже была отражена в программе Народной партии Казахстана в 2023 году.

"Для нас прямые выборы акимов – не только элемент демократизации, но и хороший инструмент популяризации нашей политической партии. Каждый раз выдвигая своих кандидатов, мы увеличиваем число сторонников. Люди интересуются и изъявляют желание вступить в наши ряды", – заявил депутат.

Вместе с тем участники заседания указали на существующие сложности в реализации реформы, в частности – ограниченные финансовые полномочия местных акимов. Так, аким села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области Алпамыс Абенов рассказал, что ключевыми администраторами программ остаются районные акиматы. Это создает формальное значение сельского акима в вопросе строительства дорог, парков, проложения коммуникаций на селе.

"Акимы в рамках своих предвыборных программ могут обещать провести коммуникации, построить дороги и многое другое. Но после вступления в должность они сразу же сталкиваются с тем, что на уровне района или области им не выделили для этого целевой бюджет. В итоге акимам приходится оправдываться перед гражданами", – заявил мажилисмен Ислам Сункар.

Эксперты отметили необходимость глубокой проработки текущего законодательства в сфере межбюджетных отношений, а также возможную передачу региональных бюджетов на местный уровень.

Отдельное внимание было уделено кадровому потенциалу корпуса акимов. Эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов предложил ввести обязательное тестирование для кандидатов на должность акимов.

"Во многих странах главы местных исполнительных органов проходят проверку на компетентность. В Казахстане это практикуется для госслужащих, и логично распространить это требование на акимов, чтобы не дискредитировать саму идею прямых выборов", – пояснил он.

В завершение участники выразили уверенность, что эффективность работы акимов напрямую влияет на устойчивость политической системы. Вопрос их выборности выходит за рамки политических и экономических дискуссий и требует комплексного подхода – от глубокого анализа до участия широких слоев общества. Только так поиск оптимальной модели местного самоуправления в Казахстане может привести к успеху.