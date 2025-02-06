Референдум – один из важнейших инструментов демократии, позволяющий гражданам напрямую участвовать в принятии судьбоносных решений, передаёт BaigeNews.kz. В Казахстане за последние 34 года проведено четыре референдума, каждый из которых оставил значительный след в развитии политической системы страны. Первые три касались политических вопросов, последний же затронул экономическую сферу. Благодаря этим голосованиям общество не только напрямую влияло на ключевые государственные решения, но и участвовало в формировании политического ландшафта страны.

Динамика явки на референдумах показывает, что казахстанцы становятся всё более осознанными участниками политических процессов. Разнообразие взглядов, активное обсуждение и высокая вовлечённость демонстрируют, что референдумы перестали быть формальностью и отражают общественное мнение. В 2022 году, когда рассматривались масштабные изменения в Основном законе, явка составила 68,05%, а в 2024 году, когда решался вопрос строительства АЭС, – 63,66%.

Референдум 2022 года стал точкой политической трансформации, запустив переход к системе сдержек и противовесов. В Конституцию внесены 56 поправок, направленных на демократизацию общества: президентский срок сокращён до одного семилетнего, глава государства утратил партийную принадлежность, а его родственники лишились права занимать высокие государственные должности. Конституционный совет преобразован в полноценный Конституционный суд, что повысило уровень защиты прав граждан.

Реформа усилила роль Парламента, модернизировала госуправление, расширила общественный контроль и местное самоуправление. Новые механизмы контроля за госрасходами, регулирование земельных вопросов и повышение прозрачности политических процессов закрепили стремление Казахстана к дальнейшей демократизации.

Последний референдум 2024 года стал знаковым событием: впервые граждане решали не политический, а стратегический вопрос – будущее энергетики Казахстана. Активное участие населения в обсуждении и голосовании подчеркнуло его растущую роль в принятии ключевых решений, выходящих за рамки традиционной общественно-политической повестки.

Изменившиеся условия потребовали обновления правил проведения референдумов, и в 2024 году началась работа по их совершенствованию. Внесённые изменения направлены на повышение прозрачности и доверия к процессу голосования. Среди ключевых нововведений – чёткое закрепление прав национальных и международных наблюдателей, изменение системы оплаты труда членов комиссий для повышения их ответственности, а также расширение доступа СМИ к избирательным участкам. Введены опросы общественного мнения для оценки настроений граждан и корректировки информационной кампании. Кроме того, бюллетени теперь печатаются с учётом 1% резерва, чтобы обеспечить комфортное голосование для всех избирателей, а механизм обжалования решений комиссий стал более регламентированным, что усиливает защиту избирательных прав.

Казахстанская практика референдумов свидетельствует об укреплении взаимодействия между властью и гражданами. В перспективе возможны новые референдумы, направленные на уточнение и развитие текущих реформ, усиление общественного контроля и повышение демократических стандартов. Для их эффективного проведения необходимо совершенствовать законодательную базу, повышать прозрачность процедур, развивать правовую культуру населения и обеспечивать широкое информирование граждан о их правах и возможностях участия в политическом процессе.