Национальный банк Казахстана опубликовал результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Параметрами являлись цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк РК.

Цены на нефть и рост экономики

В феврале cценарные условия по цене на нефть на 2025 год сохранились на уровне 75 долларов за баррель, на 2026 и 2027 годы – пересмотрены в сторону некоторого понижения - до 72 долларов.

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 год улучшены с 4,7% до 4,9%. В 2026 и 2027 годах рост ВВП по-прежнему ожидается на уровне 4,5%.

Инфляция и базовая ставка

Прогнозы аналитиков по инфляции пересмотрены в сторону повышения Медиана на 2025 год повышена с 7,5% до 8,7%, на 2026 год – с 6,5% до 7%, на 2027 год – с 5,6% до 5,8%.

На фоне более высоких прогнозов инфляции повысились ожидания по среднегодовой базовой ставке на 2025 и 2026 годы. Это отражает, что аналитики ожидают повышения базовой ставки или её сохранения на высоких значениях дольше, чем прогнозировалось ранее. Ожидания на 2025 год повышены с 14,7% до 15,3%, на 2026 год – с 11,8% до 12,7% в среднем за год. Ожидания на 2027 год – снизились с 10,5% до 10%.

В опросе приняли участие 15 организаций, занимающихся анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства. Состав респондентов макроэкономического опроса пополнился аналитиками из BCC Invest и Евразийского фонда стабилизации и развития.