Визит Путина в Казахстан: Эксперты оценили уровень сотрудничества двух стран
В Астане прошел казахстанско-российский экспертный совет.
Сегодня, 17:57
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Сегодня, 17:57Сегодня, 17:57
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Казахстан и Россия продолжают развивать взаимосвязи и государственный визит Владимира Путина тому подтверждение. Таким мнением эксперты поделились на казахстанско-российском экспертном совете в Астане. Его участники обсудили ключевые аспекты торгово-экономических отношений между двумя странами. А также способы расширения партнерства в энергетической сфере, совместные инициативы в области водных ресурсов и перспективы гуманитарного сотрудничества. Подробности смотрите в материале BaigeNews.kz.