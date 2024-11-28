Визит Путина в Казахстан: Эксперты оценили уровень сотрудничества двух стран

Казахстан и Россия продолжают развивать взаимосвязи и государственный визит Владимира Путина тому подтверждение. Таким мнением эксперты поделились на казахстанско-российском экспертном совете в Астане. Его участники обсудили ключевые аспекты торгово-экономических отношений между двумя странами. А также способы расширения партнерства в энергетической сфере, совместные инициативы в области водных ресурсов и перспективы гуманитарного сотрудничества. Подробности смотрите в материале BaigeNews.kz.