Эксперты оценили реальность ускоренной приватизации в Казахстане

Процесс массовой приватизации госактивов в Казахстане поручено завершить до 31 декабря 2028 года. Такой дедлайн отражен в указе президента Казахстана о мерах по либерализации экономики. В целом позитивно оценивая политическую решимость ускоренно сократить долю государства в экономике Казахстана, опрошенные BaigeNews.kz эксперты озвучили причины и группы лиц, которые могут тормозить приватизацию госактивов.

Очередная попытка

Как отмечает экономист Олжас Худайбергенов, попытки ускорить и расширить программу приватизации госактивов осуществляются регулярно.

"Но каждый раз в отношении большей части активов появляются причины, которые откладывают этот вопрос. Например, актив не готов к IPO, потому что нужно провести внутреннюю чистку, реструктуризацию. Или выявились юридические нюансы с внешними займами. Или актив просто убыточный и нет смысла пока выводить на приватизацию. Или же решили, что актив всё-таки носит стратегический характер. Либо наступил кризис и время сейчас неправильное для IPO. Вообще, каждая причина может быть действительно правильной в каждом конкретном случае. Но тогда вопрос в целом к регулированию госкомпаний – что надо изменить, чтобы они стали эффективнее. В текущих условиях, когда всё зарегулировано, к сожалению, маловероятно, что госкомпании смогут быть эффективными и готовыми для приватизации", – говорит эксперт.

Скептицизм относительно очередных планов провести ускоренную приватизацию выражает и исполнительный директор Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS) Данияр Темирбаев. Поскольку нынешний указ президента – это лишь постановка задач, будут ли они исполнены – это большой вопрос, отмечает он.

"Пятилетние планы правительства по приватизации фактически не выполняются. Постановления правительства, которыми утверждается план приватизации, фактически никакую силу не имеют с точки зрения исполняемости этих решений. То есть никто не делает выводы, нет ответственных лиц. Если даются поручения, то эти задачи и цели необходимо достичь, поскольку это имеет большую общественную значимость. Если они не выполняются, соответственно, нужна какая-то система наказания. К сожалению, у нас в последние годы я лично этого не наблюдал. Надеюсь, будут прецеденты наказания за невыполнение планов, потому что госслужба не может быть без системы наказания", – говорит Данияр Темирбаев.

По его словам, важным моментом в указе является то, что обозначен конкретный срок завершения процесса массовой приватизации вместо принятия очередных пятилетних планов.

"Государство – плохой хозяйственник"

Оценивая содержание указа президента о мерах по либерализации экономики, Олжас Худайбергенов отмечает, что в нём отражены прогрессивные нормы почти для каждого сектора.

"Например, есть норма, что уже с 1 августа 2024 года фонд "Самрук-Казына" не должен вмешиваться в операционную деятельность дочерних компаний. Это же сейчас трудно представить. Либо например, в сфере ЖКХ теперь должен быть долгосрочный тариф, тогда как сейчас ежегодное утверждение тарифа. Суть – только долгосрочный тариф позволит привлекать инвестиции на модернизацию объектов ЖКХ. При этом дано поручение постепенно либерализовать этот сектор, но полностью это получится, когда в соответствующем секторе будет избыток, а не дефицит. Например, в сфере производства электроэнергии", – говорит экономист.

Данияр Темирбаев называет данный указ – признанием проблем в экономике, которые стали следствием превалирования в ней государства и жёсткого госрегулирования, отсутствия пространства для реализации предпринимательских инициатив. И надеется, что в этот раз эти планы удастся довести до конца за счёт политической воли.

"Сейчас есть необходимость структурных реформ и либерализации экономики, поскольку наша экономика стоит на грани техногенных катастроф. И я объясню почему. Государство путём жесткого регулирования сдерживает тарифы и естественно никакой частный бизнес не придёт в такие сферы. При таких тарифах нет необходимого объёма инвестиций для модернизации наших устаревших коммунальных сетей и объектов электроэнергетики, что в итоге грозит техногенными авариями. Тарифы невозможно бесконечно долго сдерживать. Это возможно, только если государство начнёт их субсидировать. Но это невозможно, поскольку сейчас мы видим недоимку по налогам в бюджет", – сказал исполнительный директор QAMS.

По его словам, то, что госкомпании не могут заменить бизнес, доказывают различные аварии по стране.

"Даже последние паводки показали, что всё-таки государство – плохой хозяйственник, плохой предприниматель", – отметил Данияр Темирбаев.

Кому невыгоден указ?

Эксперты не исключают, что реализацию обозначенных в указе мер определённые группы лиц могут "тормозить" различными методами.

"Например, могут писать президенту записки, что порученная норма будет исполняться, но выявились обстоятельства и нужно ещё год, чтобы исполнить поручение. А в течение года выяснится, что нужно ещё два года. Либо строгую норму будут обставлять условиями. Например, да, "Самрук-Казына" не будет вмешиваться в принятие решений, но будет давать экспертное заключение. Или например, будет долгосрочный тариф с правом ежегодной корректировки в сторону уменьшения. Всегда можно реализовать поручение так, чтобы оттянуть, исказить и в конце концов не выполнить. Всё будет зависеть от руководителей соответствующих структур", – говорит Олжас Худайбергенов.

Данияр Темирбаев также отмечает, что приватизация госактивов может затягиваться под разными предлогами, поскольку этот процесс невыгоден топ-менеджменту компаний с госучастием.

Если госактивы будут реализовываться путем IPO и SPO, то руководству этих госкомпаний придётся отчитываться перед частными акционерами, что для них некомфортно, говорит представитель QAMS.