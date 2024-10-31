Эксперты оценили необходимость упростить требования для иностранных банков в Казахстане

Какие плюсы получит Казахстан после упрощения требований для вхождения иностранных банков на рынок? Мнением с редакцией BaigeNews.kz поделились отечественные эксперты.

Для доступа иностранных банков в Казахстан нет никаких преград, рассказывает независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев. Они были до конца декабря 2020 года в рамках соглашения с ВТО. До этого времени для открытия банков было нужно создать дочерние организации. Спустя время стало возможным открывать филиалы. Однако с тех пор в нашей стране не появилось ни одного такого.

"Это объясняется не тем, что у нас какие-то сложные процедуры, а тем, что наш рынок неинтересен иностранным банкам. У нас было много зарубежных банков. Наоборот, последнее десятилетие они от нас уходят, а не приходят. То, что обсуждали депутаты по упрощению каких-то процессов, это хорошо, очень правильно, но это все лишь часть процесса. Мы часть мира. Мы очень сложный, очень маленький и достаточно бедный рынок. И мы неинтересны крупным иностранным банкам. Поэтому я не знаю, что здесь можно предложить, чтобы их привлечь. На мой взгляд, наверное, ничего", - поделился мнением Андрей Чеботарев.

Экономист Марат Каирленов считает, что приход новых игроков на рынок Казахстана можно расценивать как действительно очень хорошее событие. Это говорит о движении в правильном направлении, поскольку банки могут расширить конкуренцию и привезти сюда современные технологии.

"Мы сейчас видим, что у нас, допустим, по уровню прибыльности банки очень сильно обходят другие страны. Есть мнение, что доминирующие банки в нашей стране - это "двоюродные братья". Их ключевые акционеры, мягко говоря, друг другу не чужие люди, поэтому соответственно можно предположить, что конкуренция на рынке низкая, а уровень маржи у банков высокий. Как и цены для клиентов", - отметил эксперт.

Кроме того, банки - это хранилища информации, которые также несут определённые риски. По системе можно проследить движение денег на счетах, узнать какой бизнес лучше развивается. И, соответственно, эта информация может быть полезна для иностранных игроков.

"Это один момент. Второе, конечно, надо уже регулятору смотреть, чтобы какие-то проблемы материнского банка, не повлияли на его развитие здесь. Ситуацию помните, когда "Сбербанку" приходилось дочку здесь в Казахстане очень быстро продавать? Даже государство в этот процесс вошло, поскольку такого покупателя не было. Это могло сильно повлиять на рынок, если бы какой-то банк занял доминирующую позицию", - привел пример Марат Каирленов.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что работа по привлечению иностранных инвестиций в республику продолжается. Трём зарубежным банкам уже выдали разрешение для выхода на рынок Казахстана. Одним из них стал BNK Capital Co. Ltd, который является акционером микрофинансовой организации "БиЭнКей Финанс Казахстан". Минувшим летом ему выдали разрешение на конвертацию в банк второго уровня, и сейчас проходят процедуры, чтобы получить лицензии на проведение операций.

"Следующим стал Abu Dhabi Commercial Bank. Разрешение на покупку статуса банковского холдинга и дочерней организации – АО "Исламский Банк "Al Hilal" ему дали летом. Таким образом ADCB стал единственным акционером банка. Еще один игрок – это катарский Lesha Bank. Весной он заключил соглашение с НУХ "Байтерек" о приобретении АО "Bereke Bank". Согласие на приобретение статуса банковского холдинга и дочерней организации от Агентства он получил в августе", - рассказали в АРРФР РК.

Напомним, ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подробно рассказала, почему в Казахстане намерены упростить требования для иностранных банков. Одно из новшеств коснется перечня документов для оформления лицензий, который сократится с пятидесяти до семи.