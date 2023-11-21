Эксперты назвали вирусы, способные вызвать новую пандемию

В ближайшие два десятилетия в мире может разразиться новая пандемия, которая превзойдет по количеству жертв пандемию коронавируса. Об этом заявили ведущие вирусологи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МТРК "Мир".

Доктор Леонард Мермел из Университета Брауна заявил, что следующая пандемия будет вызвана птичьим гриппом. "Нулевым пациентом" станет работник птицефабрики, который, уже болея "человеческим" гриппом, заразится птичьим.

Два вируса встретятся внутри клетки и обменяются генами, создав новый химерный вирус. Этот супервирус начнет быстро передаваться от человека к человеку и охватит весь мир. Смертность данного штамма эксперт оценил в 30-40%. Для сравнения, смертность "уханьского" коронавируса в начале пандемии составляла 5%.

Доктор Элмер Грей из Университета Джорджии счёл наиболее опасными болезни, переносимые насекомыми. Глобальное потепление создаёт благоприятные условия для размножения комаров и клещей даже в тех регионах, где они ранее не встречались.

В связи с этим есть риск возвращения таких уже забытых в развитых странах болезней, как малярия и лихорадка денге. В США эти болезни искоренили в 1940-50 годах, но периодически регистрируются привозные случаи. Эксперт также отметил, что может возникнуть новая, ещё не известная болезнь, распространяемая комарами, сообщает The Daily Mail.