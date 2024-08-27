Эксперты KazAtomExpo рассуждают о готовности Казахстана к развитию атомной энергетики

В Астане проходит международная выставка ядерных технологий KazAtomExpo. В ней принимают участие ведущие отечественные и международные компании в области атомной отрасли. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Вопросы образования атомной энергетики являются одними из важных в области развития ядерных технологий, считает профессор кафедры теплоэнергетики Алматинского университета энергетики и связи Андрей Кебарин. На выставке университет представляет образовательные программы, которые он реализует в сфере энергетики

"Мы готовы готовить специалистов для ядерной энергетики в Казахстане, используя современные программы и базы. Наш институт имеет тесные связи с институтом ядерной физики, который находится в Алматы. Там есть исследовательский ряд, и наши студенты могут впоследствии использовать практическую составляющую в своей подготовки", - говорит профессор.

Комментируя вопрос возможного строительства атомной станции в Казахстане и развития ядерной энергетики в мире, Кебарин отмечает, что страны по-разному относятся к этому. К примеру, в Европе они где-то закрываются, а где-то развиваются.

"Даже США, которые вроде бы против развития ядерных технологий, имеют достаточно большую долю атомной энергетики. В Казахстане как таковой атомной энергетики нет. Мы не производим электроэнергию, тепло от атомных электрических станций. Но опыт такого развития в Казахстане все же есть. В 90-ых годах с конца 80-70 в Казахстане работал реактор БН-350 в Актау. Он работал устойчиво и успешно. Поскольку сегодня у нас наблюдается дефицит и неустойчивость энергетической системы, то в перспективе атомная энергетика могла бы стабилизовать ситуацию. Это достаточно большие мощности. Параллельно с развитием возобновляемых источников энергии, то это даст достаточно устойчивый шаг или направление развития нашей энергетики", - говорит профессор.

Он подчеркивает, что если в Казахстане и будет принято положительное решение о строительстве атомной станции, то этот процесс потребует нескольких лет. Решение о строительстве – это решение на перспективу.

"При сложившейся ситуации это необходимо. Строительство атомной станции – это не быстрый процесс. Даже если положительное решение будет принято в этом году, строительство примерно может завершиться к 2035 году. К этому моменту большая часть традиционной энергетики, особенно угольной, будет изношена. То есть, возникнут потребности. И большие мощности станции могут сыграть положительную роль в стабильности работы", - говорит профессор.

По его словам, в Казахстане недостаточно пока специалистов в ядерной отрасли. При этом и желающих поступать на специальности по такому профилю пока недостаточно.

"Даже одна большая станция потребует около двух тысяч специалистов. В Казахстане какая-то часть их есть, конечно, но не вся. Если говорить по большому счету такого количество работников мы не найдем. Уже сегодня нужно думать о том, как их подготовить, и на какой базе", - считает профессор.

На выставке также представлена французская компания EDF. Это ведущая компания в стране по обеспечению электроэнергии, которая занимается транспортировкой, распределением, а также хранением энергии. Их представители ведут с казахстанской стороной переговоры о возможном сотрудничестве.

Генеральный директор EDF Пьер-Поль Антониссенс ответил на вопросы журналистов.

Комментируя вопрос о том, были ли сомнения у населения Франции о строительстве АЭС, он отметил, что их избежать практически невозможно.

"Да, были сомнения среди населения. Они логичные и ожидаемые. Во Франции также несмотря на то, что 75 процентов всей энергетики составляет ядерная энергетика, были сомнения. Это нормально. Нужно фокусироваться на безопасности системы. Как известно ядерная энергетика - не производит выбросов. Европейский союз включил ее в список зеленой энергетики. Самое главное - это обеспечение безопасности, это наши приоритеты", - сказал Пьер-Поль Антониссенс.

Он подчеркнул, что правительство Казахстана поставило перед собой цель достичь энергоперехода, сократить выбросы углекислого газа. По его мнению, ядерная энергетика является источников этого решения.

Пьер-Поль Антониссенс также подчеркнул, что при работе АЭС важен вопросы квалифицированность работников. И этот вопрос требует долго процесса для того, чтобы максимально обеспечить безопасность на ядерных станциях.