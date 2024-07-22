Эксперты из Японии обследуют гидротехнические сооружения в регионах Казахстана
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Японские эксперты проведут обследование 13 гидротехнических сооружений в четырёх областях Казахстана для подготовки к паводковому периоду следующего года, передаёт BaigeNews.kz.
Сотрудничество обсудили на встрече министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и посол Японии в Казахстане Джун Ямада, а также представители Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Специалисты агентства осматривают гидротехнические сооружения, испытавшие наибольшую нагрузку во время паводков в Абайской, Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях.
"Хочу поблагодарить японскую сторону за содействие. Во время паводков наши гидротехнические сооружения справились с пропуском большого объёма воды, избежав каких-либо аварий. Чтобы обеспечить стабильную работу этих объектов в будущем, нам нужно внимательно изучить их состояние, определить возможные уязвимости и заранее принять меры по их устранению", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Также стороны обсудили автоматизацию и цифровизацию гидротехнических сооружений для более эффективной борьбы с паводками. В частности, речь зашла об установке датчиков для определения уровня и объёмов сброса воды.
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