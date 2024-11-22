Экспертная площадка Taldau Talks запущена в новом формате

Экспертная площадка Taldau Talks запущена в формате подкаста, сообщил в своем аккаунте в Instagram председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В каждом эпизоде будем рассматривать интересные темы, анализировать пути решения актуальных проблем с участием компетентных спикеров", - написал в комментарии к видео Ашимбаев.

Премьерный выпуск с участием Председателя Национального Банка Тимура Сулейменова, а также известных экономистов Алмаса Чукина и Айдархана Кусаинова посвящен экономическому вектору Казахстана в условиях глобальных вызовов.