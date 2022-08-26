Экспертизу аварийной школы в Алматинской области поручил провести министр просвещения

Фото: Министерство просвещения РК

Министер просвещения РК Асхат Аймагамбетов посетил школы Алматинской области, провёл личный прием граждан, изучил готовность школ города Конаева и сельских школ региона к новому учебному году, передаёт BaigeNews.kz

"Наиболее проблемным вопросом является наличие более 50 трёхсменных школ в регионе. Для его решения планируется строительство более 60 школ по новым стандартам. Начало строительства большого количества школ в области запланировано уже на следующий год", - написал министр на своей странице в Facebook. Глава ведомства в средней школе имени Д. Конаева осмотрел учебные кабинеты, столовую, библиотеку, спортзал. Побеседовал с коллегами – учителями химии, казахского языка и других предметов.

"Большие опасения вызвала средняя школа №11 села Даулет Талгарского района. В ней обучаются 624 школьника. Понимаю тревогу и переживания как родителей детей, так и педагогов из-за состояния стен, потолков и всего здания в целом. Безопасность детей и учителей у нас на первом месте, поэтому поручено принять срочные меры. Поскольку финансирование школ находится в ведении акиматов, заместитель акима доложил, что в школе будет проведён ремонт. Тем не менее необходимо до начала учебного года провести экспертизу здания на предмет аварийности. Нужны исчерпывающие данные о безопасности здания для нахождения в нем педагогов и школьников", - написал Аймагамбетов.

Также министр побывал в средней школе №9 Илийского района. В рамках проекта "Комфортная школа" планируется построить на территории пристройку для решения проблемы нехватки ученических мест. Начало строительства запланировано на 2023 год.

"Посетил частную школу "Дана" в селе Жаңа Куат Талгарского района. Состояние школы и материально-техническое оснащение порадовали. Аккуратная территория, наличие качественных парт и стульев для школьников, бассейн, современная библиотека, инфраструктура и атмосфера в школе достойны похвал", - отметил глава ведомства.