Эксперт высказался о дефиците бюджета, налогах, бизнесе в экономике и других темах Послания-2024
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
121Фото: Арман Мухатов
В новом Послании Глава государства поручил устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. Нам следует создать благоприятные условия для повышения деловой активности. Для этого нужна стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие бизнеса. Так же президент высказался о необходимости решения первоочередных инфраструктурных проблем. С учетом нарастания глобального энергодефицита наша страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Главный экономист Центра прикладных исследований ТАЛАП Рахим Ошакбаев прокомментировал BaigeNews.kz эти и другие поручения президента.
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