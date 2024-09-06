  • 6 Сентября, 14:13
  • BAIGENEWS

Эксперт высказался о дефиците бюджета, налогах, бизнесе в экономике и других темах Послания-2024

Сегодня, 12:58
АВТОР
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Арман Мухатов Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: Арман Мухатов

В новом Послании Глава государства поручил устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. Нам следует создать благоприятные условия для повышения деловой активности. Для этого нужна стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие бизнеса. Так же президент высказался о необходимости решения первоочередных инфраструктурных проблем. С учетом нарастания глобального энергодефицита наша страна остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Главный экономист Центра прикладных исследований ТАЛАП Рахим Ошакбаев прокомментировал BaigeNews.kz эти и другие поручения президента.

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