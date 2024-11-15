Эксперт Руслан Закарин: Модернизация Казахстана будет продолжаться системно и последовательно

У нас есть план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства. Президент отметил, что сейчас идёт тщательная проработка инициатив, представить их казахстанцам он планирует в следующем году. Также Глава государства обозначил ряд задач, направленных на развитие АПК Казахстана. Наша главная цель – придать новый импульс развитию сельского хозяйства, резюмировал президент. Каким образом можно реализовать данную задачу? Мнением с BaigeNews.kz поделился независимый аналитик Руслан Закарин.

- Руслан Галымжанович, на первом Форуме работников сельского хозяйства президент Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал о достижениях агропромышленного комплекса страны, обозначил задачи. Какие моменты из выступления Главы государства вы выделили особо?

- Прежде всего, я хотел бы отметить, что выступление Главы государства на Форуме работников сельского хозяйства было очень всесторонним и детализированным. В нём были не только подведены итоги, но и чётко определены направления будущего развития сельского хозяйства в Казахстане. Это показывает высокий уровень внимания и ответственности со стороны государства к вопросам агросектора, который является важнейшей основой нашей экономики. На сегодняшний день вопросы продовольственной безопасности, доступности сельхозтехники и модернизации инфраструктуры стоят особенно остро, и, я считаю, что президентские инициативы нацелены на долгосрочное развитие отрасли.

На мой взгляд, одной из самых значимых инициатив является модернизация инфраструктуры хранения сельхозпродукции, включая элеваторы и фруктово-овощные хранилища. В Казахстане фиксируются значительные потери сельхозпродукции, что непосредственно связано с недостатками в логистике и хранении. Именно комплексный подход к модернизации обозначенных объектов позволит снизить эти потери и, в конечном сёте, повысить доходность фермеров. Создание дополнительных мощностей на 700 тыс. тонн — важный шаг в этом направлении. При этом, как подчеркнул Президент, работа по созданию инфраструктуры должна находиться под постоянным контролем, чтобы исключить задержки и бюрократические проволочки.

Также стоит отметить запланированную модернизацию железнодорожной сети до 2030 года, что, как я полагаю, окажет огромное влияние на транспортную логистику. Улучшение внутренней логистики и запуск новых проектов по развитию транспортных коридоров, таких как Транскаспийский маршрут и коридор "Север – Юг", делают Казахстан ключевым транспортно-логистическим узлом Евразии. Для фермеров это значит, что доставка их продукции до новых рынков станет проще и быстрее, что, безусловно, повысит конкурентоспособность казахстанской сельхозпродукции на мировой арене.

- Какие вызовы вы видите на пути реализации обозначенных планов?

- Конечно, все обозначенные меры требуют значительных финансовых вложений и слаженной работы между различными государственными и частными структурами. Необходимо обеспечить прозрачность и доступность кредитов для фермеров, что, на мой взгляд, является ключевым аспектом успеха модернизации агропромышленного комплекса. Наш Президент акцентировал внимание на программе льготного лизинга сельхозтехники. Это важный шаг, ведь доступ к современной технике — одна из главных проблем казахстанских фермеров. Важно сделать этот процесс максимально простым и открытым для всех участников рынка, чтобы избежать излишней бюрократии.

Кроме того, ключевым вызовом будет сохранение и увеличение экспортного потенциала в условиях транспортно-логистических ограничений. Повторюсь ещё раз, как отметил Президент, это требует не только улучшения существующей инфраструктуры, но и создания новых, гибких схем поставок. Планируемое увеличение экспорта зерна и открытие новых рынков, таких как Китай, страны ЕС и Северной Африки, требуют очень чёткой и продуманной логистической схемы, учитывающей потребности разных регионов.

- Что Вы думаете о социальных аспектах, упомянутых Главой государства?

- Особое внимание Президента к социальной инфраструктуре сельских территорий тоже заслуживает отдельного упоминания. Проект "Ауыл аманаты", льготные ипотечные программы и меры по модернизации сельской медицины и образования помогают повысить уровень жизни в сельских районах и поддерживать население. Если мы хотим, чтобы сельское хозяйство стало движущей силой экономики, то без достойных условий для жизни на селе это сделать невозможно. Укрепление инфраструктуры и повышение уровня жизни в сельских регионах способствует не только экономическому развитию, но и социальной стабильности.

- Каким вы видите будущее агропромышленного комплекса Казахстана?

- У Казахстана большой потенциал, и это не просто слова. При грамотной реализации всех планов, которые озвучил Касым-Жомарт Кемелевич, агропромышленный комплекс может стать одним из локомотивов роста нашей экономики. На пути достижения этой цели нужно учитывать множество факторов: от климатических условий до международных экономических трендов. Однако, тот подход, который был представлен на форуме, внушает оптимизм. Главное — сохранить темп реформ и сделать так, чтобы каждый элемент этой системы работал эффективно, тогда мы увидим сельское хозяйство Казахстана конкурентоспособным, инновационным и процветающим в ближайшие годы.

- Президент также упомянул о всеобщем декларировании доходов. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Это очень важная инициатива, особенно в контексте построения Справедливого Казахстана. Она направлена на повышение прозрачности и борьбу с теневой экономикой. С 2021 года декларирование внедряется постепенно, и на первых трёх этапах оно касалось госслужащих, руководителей квазигосударственного сектора, предпринимателей и их супругов. В следующем году к процессу присоединятся ещё около 8 млн человек, включая обычных граждан. Однако, важно, чтобы система была простой и понятной для всех, минимизируя нагрузку на людей и обеспечивая честность в подаче данных. Также особенно хотелось бы отметить, что Глава государства акцентировал внимание на необходимости проработки вопроса о целесообразности внедрения четвертого этапа всеобщего декларирования, который охватывает гражданское общество, не задействованное в первых трёх этапах. На мой взгляд, это правильный шаг, учитывая масштабные изменения в цифровизации и усиление финансового и налогового контроля. Подход к внедрению должен быть максимально продуманным, чтобы не создавать излишних трудностей для граждан и эффективно достигать поставленных целей.

- Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеется план реализации новых инициатив и решений, нацеленных на дальнейшую модернизацию страны. Представить их Глава государства планирует в следующем году. По Вашему мнению, чему будет отдан приоритет?

- Да, президент упомянул, что есть план реализации новых инициатив и решений, и что часть из них будет представлена на Национальном курултае в Боровом, а другая часть — в его ежегодном Послании. Это говорит о том, что модернизация Казахстана будет продолжаться системно и последовательно. Эти инициативы, вероятно, будут направлены на дальнейшее улучшение инфраструктуры, социального благосостояния народа и развитие ключевых отраслей экономики. Мы можем ожидать конкретных и амбициозных шагов, которые будут продолжать усиливать позиции Казахстана на международной арене и повышать качество жизни граждан. Особенно интересно будет увидеть, как эти меры будут направлены на поддержку предпринимателей и создание новых рабочих мест, в том числе в агропромышленном секторе.